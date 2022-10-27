З розблокованих чорноморських портів відправлено вже 9 мільйонів тонн продукції
Четвер, 27 жовтня 2022, 11:46 -
В рамках "зернової ініціативи" з 1 серпня Україна вже проекспортувала 9 млн тонн аграрної продукції.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
У четвер, 27 жовтня, в рамках ініціативи з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли ще сім суден зі 102 тис. тонн агропродукції на борту.
Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи. Серед них – балкер STELLA GS із 30,6 тис. тонн кукурудзи для Тунісу.
З 1 серпня уже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.