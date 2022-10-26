Новини 26 жовтня: десяток нових підозр у справі "Роттердам+", зручні графіки віялових відключень

Про санкції. Німецький автоконцерн Mercedes йде з ринку Росії – продає свій завод у Підмосков'ї і майно російському дилеру. Вслід за ним про свій вихід з РФ заявив Ford Motor Co, проте компанія допускає можливість повернення в РФ

Про банки. Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №8069) щодо особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.

Про світло. Офіс президента спільно з обленерго, мерами міст, представниками обласних військових адміністрацій, Укренерго та Міненерго працює над вдосконаленням графіка відключення електроенергії.

Про шантаж. Президент РФ Владімір Путін може використати можливе продовження "зернової ініціативи" як спосіб отримати важелі впливу на саміті G20 в Індонезії у листопаді

Про вугілля. У справі "Роттердам+" про підозру повідомили колишнім та чинним посадовцям Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Усього – 15 особам.

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