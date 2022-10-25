Новини 25 жовтня: безробітних залучать до "Армії відновлення", українців за кордоном просять не вертатись додому на зиму

Про безробітних. Уряд активізує механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Про українців за кордоном. Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які з початку повномасштабної війни виїхали за кордон, за можливості, не повертатись до України у зимовий період.

Про фінансування для України. Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть від 3 до 4 млрд доларів на місяць протягом 2023 року, однак також можуть зрости до 5 млрд доларів у разі продовження обстрілів інфраструктури.

Країни Євросоюзу обговорюють надання Україні щомісячної фінансової допомоги у 1,5 млрд євро, таким чином допомога у 2023 році очікується на рівні 18 млрд євро.

Світовий банк виділив додаткові 500 мільйонів доларів допомоги Україні на термінові потреби у витратах, спричинені вторгненням Росії та війною, що триває.

Про віялові відключення. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" у вівторок, 25 жовтня, вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Про Маска і Twitter. Мільярдер, найбагатша людина світу Ілон Маск у понеділок пообіцяв завершити придбання Twitter за 44 млрд дол до п'ятниці.

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