Україні у 2023 році щомісяця може бути потрібно до $5 мільярдів фінансування – МВФ

Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть від 3 до 4 млрд доларів на місяць протягом 2023 року, однак також можуть зрости до 5 млрд доларів у разі продовження обстрілів інфраструктури.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ під час виступу на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

"Ми тут, щоб обговорити терміново необхідну підтримку Україні, спустошеній війною. Ми повинні підтримати поточний перехід країни від надзвичайної фази економічного управління до фази відновлення, а також створити основу для успішної реконструкції до динамічної та конкурентоспроможної економіки.

Українська влада заслужила цю підтримку. Після вторгнення Росії вони виконали вражаючу роботу в управлінні економікою за надзвичайно складних обставин. І міжнародна спільнота діяла рішуче - вона об’єдналася, щоб виділити 35 мільярдів доларів у вигляді грантів і кредитів у 2022 році для народу України.

Терміново необхідні виплати всіх виділених коштів протягом місяців, що залишилися в році, і це матиме значення, особливо в світлі нещодавньої жахливої ​​шкоди енергетичній інфраструктурі", - розпочала свій виступ Георгієва.

Вона нагадала, що цього року МВФ виділив Україні 2,7 мільярда доларів власних ресурсів у рамках екстреного фінансування та спрямував додаткові 2,2 мільярда доларів через адміністрований рахунок.

"Потреби України у фінансуванні у 2023 році величезні. Країна зробить свою частину, але вона також потребує потужних зусиль з боку партнерів.

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За нашою поточною оцінкою, щомісячні потреби у фінансуванні у 2023 році становитимуть приблизно від 3 до 4 мільярдів доларів США, що відображає сувору реальність великого бюджетного дефіциту в контексті руйнівної війни.

Якщо знищення української інфраструктури та економічної діяльності стане ще більш далекосяжним, діапазон може досягати 5 мільярдів доларів. Це фінансування призначено для того, що ми класифікуємо як "фазу відновлення", під час якої економіка стабілізується, а країна дотримується відповідного пакету макроекономічної політики", - наголосила Георгієва.

"Ми дійшли до цих цифр, тісно співпрацюючи з українською владою над бюджетом на 2023 рік. Це непросте завдання, оскільки події на місці змінюються щодня, і дуже важко розробити набір макроекономічних прогнозів як основу для бюджету.

У найкращому випадку, за нашими оцінками, фінансові потреби України становитимуть близько 3 мільярдів доларів на місяць. Коли ми включаємо додаткове фінансування для збільшення імпорту газу та певного ремонту критичної інфраструктури, ми швидко досягаємо 4 мільярдів доларів на місяць. Нещодавні ракетні атаки, які явно завдали набагато більшої шкоди, не тільки підтверджують справедливість цих оцінок, але й змушують нас розглядати верхню межу в 5 мільярдів доларів", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

Країни Євросоюзу обговорюють надання Україні щомісячної фінансової допомоги у 1,5 млрд євро, таким чином допомога у 2023 році очікується на рівні 18 млрд євро.

Економічна правда