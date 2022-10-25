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Віялові відключення: Укренерго у вівторок обмежує електропостачання у всіх областях

Вівторок, 25 жовтня 2022, 10:16 - Анастасія Жарикова

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" у вівторок, 25 жовтня, вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Обмження були застосовані для стабілізації роботи енергосистеми.

У НЕК пояснили, що примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми. 

Також споживачам нагадали про необхідність зниження споживання світла в години пік.

"Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів", – додали в "Укренерго".

Також українців закликали свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів. А також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

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Економічна правда
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