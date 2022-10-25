Світовий банк виділив Україні пів мільярда доларів на нагальні потреби

Світовий банк виділив додаткові 500 мільйонів доларів допомоги Україні на термінові потреби у витратах, спричинені вторгненням Росії та війною, що триває.

Про це повідомляє Reuters.

Фінансування Міжнародним банком реконструкції та розвитку, основним кредитним підрозділом банку, було підтримано кредитними гарантіями на суму 500 мільйонів доларів від Британії, про які було оголошено 30 вересня.

Кошти виділили напередодні конференції з відновлення, яка відбудеться у вівторок у Берліні, де національні лідери, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть, як відновити Україну після російського вторгнення, яке триває дев’ятий місяць.

"Російське вторгнення продовжує спричиняти масове руйнування інфраструктури України, включаючи водопровідні, каналізаційні та електромережі, якраз із наближенням зими, що ще більше загрожує українцям", — заявив президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

Він додав, що нова частина фінансування буде використана для підтримки основних державних послуг.

"Ми твердо підтримуємо український народ, коли він стикається з цією безпрецедентною кризою", – наголосив Малпасс.

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