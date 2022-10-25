Маск розповів кредиторам, що планує закрити угоду з Twitter у п'ятницю – Bloomberg

Мільярдер, найбагатша людина світу Ілон Маск у понеділок пообіцяв завершити придбання Twitter за 44 млрд дол до п'ятниці.

Про це Маск сказав під час відеоконференції з банкірами, які допомагають фінансувати угоду, повідомляє Bloomberg News.

"Банки, які надають 13 мільярдів доларів фінансування у вигляді позик, завершили складання остаточної кредитної угоди та перебувають у процесі підписання документації, що є одним із останніх кроків перед фактичним відправленням коштів Маску", - заявили джерела агентства.

Раніше Bloomberg повідомляв, що кредитори Уолл-стріт на чолі з Morgan Stanley вже готувалися протягом останніх тижнів до фінансування.

"Але з Маском, який всього кілька тижнів тому намагався вийти з угоди, немає нічого впевненого. Ці останні події свідчать про те, що він знаходиться на завершальній стадії закриття угоди до встановленого судом терміну 28 жовтня", - пише Bloomberg.

Очікується, що банки отримають одну з останніх формальностей - повідомлення про позику - у вівторок.

Morgan Stanley і Twitter відмовилися від коментарів, а представники Маска не відповіли одразу на запит про коментар.

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Нагадаємо:

Суд штату Делавер у четвер, 6 жовтня, вирішив зупинити судовий позов Twitter проти Ілона Маска напередодні суду, давши мільярдеру час профінансувати поглинання соціальної мережі за 44 мільярди доларів.

У наказі судді зазначено, що якщо Маск не закриє угоду до 17:00 28 жовтня, вона призначить судовий розгляд на листопад.

Кількість працівників Twitter, ймовірно, суттєво скоротять найближчими місяцями, незалежно від того, чи придбає компанію Ілон Маск.

Ілон Маск сказав потенційним інвесторам у своїй угоді з купівлі компанії, що він планує позбутися майже 75 відсотків із 7500 працівників Twitter, скоротивши компанію до скелета штату трохи більше ніж 2000.

Навіть якщо угода уя цгода не відбудеться, нинішнє керівництво Twitter планує скоротити зарплату компанії приблизно на 800 мільйонів доларів до кінця наступного року, що означало б звільнення майже чверті працівників.

Співробітники Twitter розповсюдили відкритий лист, в якому протестують проти плану Ілона Маска звільнити 75% співробітників компанії напередодні крайнього терміну завершення угоди щодо придбання Twitter за 44 млрд дол.

Економічна правда