Новини 24 жовтня: Шевченка оголосили в розшук, яким буде рівень безробіття на кінець року

Про Шевченка. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Про безробіття. Рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%, кажуть в Мінекономіки.

Про "зернову ініціативу". Внаслідок того, що Росія затримує інспекції суден на вхід та вихід з українських морських портів, черга вже перевищила 170 суден.

Про бізнес і бронювання працівників. Бізнес просить відв'язати процедуру бронювання персоналу від мобілізаційних завдань і продовжити чинні бронювання ще на два місяці.

Про Богуслаєва. Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації, що підтверджують його співпрацю з ворогом.

Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці (до 20 грудня) президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.

Про віялові відключення. У столиці та ще семи областях України у понеділок запроваджені тимчасові відключення електропостачання, необхідні для ремонту пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання.

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