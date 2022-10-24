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На кінець року безробіття в Україні становитиме 30% – Мінекономіки

Понеділок, 24 жовтня 2022, 15:17 - Олексій Павлиш
 
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Рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму, пише "Укрінформ".

"До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття - до 30%", - визнала Свириденко.

За її слвами, наразі одним із викликів для уряду є вирішення проблем із безробіттям, а саме - працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.

Вона додла, що уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.

"Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави", - сказала також Свириденко.

Міністр підкреслила, що одним із викликів, які стоять перед Україною, є стабілізація макроекономічної ситуації. Так, наразі інфляція в Україні сягає 24,6%, але до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.

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"Для нас збереження нормального функціонування економіки - це завдання не менш важливе ніж отримання перемоги", - резюмувала міністр.

Нагадаємо:

У липні повідомлялось, що війна зумовила нечуваний стрибок рівня безробіття – близько 35%, незважаючи на зусилля підприємств з утримання працівників.

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Економіча правда

Мінекономіки безробіття війна
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