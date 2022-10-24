На кінець року безробіття в Україні становитиме 30% – Мінекономіки

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Рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму, пише "Укрінформ".

"До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття - до 30%", - визнала Свириденко.