У Києві та семи областях України вводять відключення світла – Укренерго

У столиці та ще семи областях України у понеділок запроваджені тимчасові відключення електропостачання, необхідні для ремонту пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Так, відключення стосуватимуться Харківської, Полтавської, Сумської областей. При цьому найбільший обсяг обмеження буде застосовано у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Оператор системи передачі нагадує, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого росіянами обладнання.