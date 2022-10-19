Новини 19 жовтня: віялові відключення світла в Україні, санкції ЄС проти Ірану

Про світло. Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвер по всій Україні пройдуть тимчасові віялові відключення.

Про "шахедів". Посли країн-членів Європейського Cоюзу у середу схвалили санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія

Про обстріли. Два енергетичних об'єкти ДТЕК потрапили під обстріли РФ вдень 19 жовтня. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що один із постраждалих об'єктів ДТЕК - це Бурштинська теплова електростанція.

Про Туреччину. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним про створення в Туреччині газового хабу.

Про борги. Лондонський хедж-фонд VR Capital чинить опір спробам НАК "Нафтогаз України" реструктуризувати свій борг.

Ексклюзиви ЕП

"У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне". Голова ДТЕК про удари по енергосистемі

Якої шкоди ракетні обстріли та "шахеди" завдали енергетичній інфраструктурі країни та енергохолдингу Ахметова? З якими проблемами зіткнулася компанія ДТЕК та чого очікувати споживачам електрики в разі більш потужних ударів?

ВІДЕО ДНЯ

Зроблено в Києві. Як під час війни в столиці почали виготовляти бронежилети найвищого класу захисту

Столичний підприємець налагодив виробництво бронежилетів шостого класу, якими користуються представники всіх силових структур в Україні.