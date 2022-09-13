"Нафтогаз" завершив реструктуризацію євробондів-2024, кроки за євробондами-2022 і 2026 досі розглядають
НАК "Нафтогаз України" заявила про отримання необхідного схвалення уряду на завершення угоди власниками єврооблігацій НАК із початковим погашенням у 2024 році після відтермінування виплат за ними на два роки.
Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській біржі., передає "Інтерфакс-Україна".
"У такий спосіб пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовано", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу" на Ірландській біржі.
У повідомленні йдеться, що "Нафтогаз" спільно з Кабміном як єдиний акціонер і Міністерство фінансів продовжують розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат.
"Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо і відповідно до нормативних вимог "Нафтогазу", - йдеться біржовому повідомленні.
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Нагадуємо:
Держателі єврооблігацій НАК "Нафтогаз" із терміном погашення у 2024 році погодилися на перенесення виплат на два роки, проте власники іншого випуску євробондів відмовилися від такого кроку.
17 серпня НАК "Нафтогаз України" не вдалося отримати згоди інвесторів на дворічну відстрочку виплат за трьома випусками єврооблігацій. За одним із них "Нафтогаз" отримав відмову, за двома іншими для ухвалення рішення не вистачило кворуму. Повторне засідання призначено на 31 серпня.
Умови запиту згоди на відстрочку виплат були затверджені урядом та відповідаютьумовам, запропонованим сувереном і які згодом були підтримані власниками зовнішнього боргу України.
Раніше повідомлялося, що скорегована пропозиція НАК "Нафтогаз України" щодо єврооблігацій не знайшла підтримки у власників єврооблігацій, які вважають компанію стійким бізнесом.
НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду 26 липня не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії. Аби провести виплати, Нафтогаз повинен був отримати погодження уряду, яке той не надав.
Економічна правда