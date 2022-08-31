"Нафтогазу" дозволили заморозити виплати за одним із випусків євробондів

Держателі єврооблігацій НАК "Нафтогаз" із терміном погашення у 2024 році погодилися на перенесення виплат на два роки, проте власники іншого випуску євробондів відмовилися від такого кроку.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Так, 77% інвесторів у папери з погашенням у липні 2024 року проголосували "за" і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки. Ця пропозиція була ідентична тій, на яку раніше погодилися держателі єврооблігацій України.

Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки за ним почне сплачувати у 2024 році.

Сума відсотків, що відтерміновується впродовж 2022-2024 років, становить 90 млн євро, або 45 млн євро на рік.

Компанія вже звернулася до уряду з проханням погодити відповідний правочин для належного завершення запиту до держателів цього випуску єврооблігацій.

Водночас держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін до умов виплати боргу. Відтак найближчим часом "Нафтогаз" звернеться до уряду з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

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