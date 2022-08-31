"Нафтогазу" дозволили заморозити виплати за одним із випусків євробондів
Держателі єврооблігацій НАК "Нафтогаз" із терміном погашення у 2024 році погодилися на перенесення виплат на два роки, проте власники іншого випуску євробондів відмовилися від такого кроку.
Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".
Так, 77% інвесторів у папери з погашенням у липні 2024 року проголосували "за" і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки. Ця пропозиція була ідентична тій, на яку раніше погодилися держателі єврооблігацій України.
Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки за ним почне сплачувати у 2024 році.
Сума відсотків, що відтерміновується впродовж 2022-2024 років, становить 90 млн євро, або 45 млн євро на рік.
Компанія вже звернулася до уряду з проханням погодити відповідний правочин для належного завершення запиту до держателів цього випуску єврооблігацій.
Водночас держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін до умов виплати боргу. Відтак найближчим часом "Нафтогаз" звернеться до уряду з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.
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Нагадуємо:
17 серпня НАК "Нафтогаз України" не вдалося отримати згоди інвесторів на дворічну відстрочку виплат за трьома випусками єврооблігацій. За одним із них "Нафтогаз" отримав відмову, за двома іншими для ухвалення рішення не вистачило кворуму. Повторне засідання призначено на 31 серпня.
Умови запиту згоди на відстрочку виплат були затверджені урядом та відповідаютьумовам, запропонованим сувереном і які згодом були підтримані власниками зовнішнього боргу України.
Раніше повідомлялося, що скорегована пропозиція НАК "Нафтогаз України" щодо єврооблігацій не знайшла підтримки у власників єврооблігацій, які вважають компанію стійким бізнесом.
НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду 26 липня не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії. Аби провести виплати, Нафтогаз повинен був отримати погодження уряду, яке той не надав.