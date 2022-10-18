Новини 18 жовтня: росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру, Україна отримала 2 мільярди євро макрофіну

Про обстріли. Російські окупанти у вівторок знову атакували Київ, є влучення в об’єкт енергозабезпечення. Пізніше стало відомо, що було завдано ударів по двох енергетичних підприємствах ДТЕК Енерго, один з поранених помер в автомобілі швидкої допомоги.

Про емісію. Національний банк здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду - це перший "друк" у жовтні і при новому голові НБУ.

Про макрофін. Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу – це перший транш з пакету допомоги у 5 млрд євро.

Про ОВДП. Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок розмістило військових облігацій на 17,22 млрд грн. При цьому вперше з початку повномасштабної війни підвищили до 18,5% дохідність гривневих ОВДП на 1,4 роки. До цього максимальною ставкою було 16%.

Про бюджет. Верховна Рада знову змінила держбюджет-2022 - військові видатки в цьому році збільшили на 387 млрд грн.

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