Україна отримала 2 мільярди євро від ЄС

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Україна у вівторок отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу – це перший транш з пакету допомоги у 5 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України", – написав він у Telegram.

За його словами, кошти допоможуть покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах.

Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.

Шмигаль нагадав, що загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Він подякував європейським партнерам і зазначив, що сторони працюють далі над новими фінансовими програмами на наступний рік.

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ВІДЕО ДНЯ

На початку вересня Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро.