Окупанти обстріляли два енергооб’єкти ДТЕК, є загиблий

У вівторок російські окупанти здійснили повторний обстріл по двом енергетичним підприємствам ДТЕК Енерго, один з поранених помер в автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За попередньою інформацією, через обстріли поранення отримали сім людей. У компанії наголошують, що їм було оперативно надано медичну допомогу та доставлено у лікарню.

Від отриманих важких травм один з поранених помер в автомобілі швидкої допомоги.

"Адміністрація та всі працівники ДТЕК Енерго висловлюють співчуття родині загиблого. Рідним буде надана вся необхідна допомога від компанії", – повідомляє компанія.

Енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи.

На об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, наразі всі в укриттях. Решта співробітників працюють у віддаленому режимі.