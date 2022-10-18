Яка різниця, скільки коштує квартира, якщо ремонт "золотий". Чому злетіли ціни на будівельні товари?

Через різке зростання цін українці перестали робити ремонти. Як російські ракетні обстріли спровокували дефіцит найпопулярніших будівельних товарів в Україні.

Ринок первинної нерухомості майже завмер, а продажі квартир на "вторинці" бʼють антирекорди. Під час великої війни українцям не до інвестицій в житло та покращення умов життя.

Водночас для тих, кому терміново знадобилося зробити ремонт в старій чи новій квартирі, неприємним сюрпризом стало різке зростання вартості будівельних матеріалів, покриттів, меблів та сантехніки.

Через різні причини вартість окремих найнеобхідніших товарів для ремонту квартир зросла на десятки і навіть сотні відсотків. "Ремонтна" інфляція суттєво випереджає споживче зростання цін на продукти харчування та базові товари.

Будматеріали дорожчають на десятки відсотків

Повномасштабна війна суттєво скоротила український ринок будівельних матеріалів, заявляють в компанії "Епіцентр К". Внаслідок російських обстрілів частина їх виробництв пошкоджена чи повністю знищена, а ще низка підприємств опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Так, у травні окупанти обстріляли завод німецької корпорації Knauf у Соледарі, який щороку виробляв до 60 млн квадратних метрів гіпсокартонних плит та до 300 тис тонн сухих будівельних сумішей. У липні керівництво закрило завод, не маючи доступу до нього.

Українська "дочка" Knauf є єдиним виробником гіпсу в нашій країні та контролює 70% ринку гіпсокартону. У компанії залишився завод у Києві, який використовує сировину із Тернопільщини.

У селі Степанівка на околиці тимчасово окупованого Херсону розташований завод компанії Anserglob з виробництва штукатурки та сумішей. Інша компанія "Фомальгаут-груп" управляє заводами з виробництва будівельних сумішей під брендом Polimin в нещодавно деокупованому Лимані Донецької області та все ще тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.

Дочірнє підприємство бельгійської корпорації Sibelco Group "Глини Донбасу" у Добропіллі до початку повномасштабного вторгнення росіян виробляло значну частину продукції для будівельних сумішей, каже співзасновник сервісу з пошуку замовників та виконавців ремонтів "Зроблено" Артем Постовалов.

"Глини Донбасу" видобували глину для виробництва керамічної плитки в Україні та закордоном. Наскільки мені відомо, в Іспанії зупинилися кілька заводів через відсутність сировини з України", – каже Постовалов.

Блокування морських портів призвело до збільшення витрат на логістику імпортних товарів, матеріалів та комплектуючих, а також продукції, необхідної для внутрішнього виробництва.

Ціни на будівельні матеріали також зросли внаслідок падіння курсу гривні до американської валюти та здорожчання енергоресурсів. Офіційний курс гривні до долара за час дії воєнного стану знизився на 25%.

За даними "Епіцентр К", в серпні 2022 року в порівнянні з серпнем 2021 року середні ціни на сухі будівельні суміші та покриття для підлоги зросли на 50%, сантехніку – на 30%, меблі – на 43%.

"Особливо суттєво зросла вартість гіпсокартону, виробництво якого до війни було зосереджено в Донецькій області. Через втрату цих виробництв Україна була змушена переорієнтуватися на імпорт гіпсокартону з Європейського Союзу, вартість якого подекуди вища в рази", – повідомили в "Епіцентр К".

За словами Постовалова, ціни на гіпсокартон за останні півроку зросли в середньому у 2,5 рази. Якщо раніше одна плита коштувала від 170 грн, то зараз – від 270 грн до 500 грн, в залежності від характеристик.

Ремонти не на часі

За час великої війни українці відклали або взагалі скасували плани щодо ремонту осель. За даними продажів мережі гіпермаркетів "Епіцентр", споживачі зменшили покупки товарів, необхідних для ремонту, і зосередили витрати на товарах першої необхідності.

"Частки категорій товарів "Будівництво та ремонт", "Покриття для підлоги", "Сантехніка", "Меблі" у загальній структурі продажів мережі "Епіцентр" у березні-серпні 2022 року скоротилися відносно аналогічного періоду минулого року.

Обсяги реалізації цих товарів в гривневому еквіваленті за період війни скоротилися на 10-20%. Враховуючи зростання цін, кількісне скорочення продажу цих товарів було ще суттєвішим", – повідомили в мережі гіпермаркетів.

Водночас влітку динаміка продажів товарів для будівництва та ремонту поступово відновлювалася після шоку навесні, додали в компанії.

Разом зі зменшенням попиту на будівельні товари знизився попит й на роботу майстрів. За даними Постовалова, кількість замовлень у Києві зменшилась у 5 разів. За словами Ігоря Миська, який займається ремонтами квартир у Кривому Розі, попит на роботу майстрів знизився в 10 разів.

"Замовлення переважно надходять від постійних клієнтів та тих, хто зробив ремонт на 80% і хоче його завершити. "З нуля" ремонтувати квартири ніхто не починає", – додає Мисько.

Одна з причин падіння попиту на ремонт, на думку Постовалова, – суттєве скорочення обсягів введення в експлуатацію новобудов.

За даними компанії ЛУН, з 24 лютого до середини липня в Україні забудовники ввели в експлуатацію 385 тис квадратних метрів житла, в тому числі лише 27,6 тис квадратних метрів – у Києві. Для порівняння, за три квартали 2021 року в столиці прийняли в експлуатацію 1,5 млн квадратних метрів житла.

Примітно, що вартість послуг прорабів, штукатурів, малярів та мулярів майже не змінилась. Причини – брак роботи, трудова міграція та мобілізація.

Співробітник будівельної компанії з Мелітополя працює над переобладнанням офісних приміщень колишнього машинобудівного заводу "Тиса" на житлові квартири в Ужгороді. Getty Images / Укрінформ

"Якби попит на ремонт залишався сталим, робітники піднімали б вартість своїх послуг", – каже Постовалов. "Замовники та виконавці робіт шукають ціновий баланс. Зараз він зводиться до того, що тарифи майстрів майже не змінилися", – додає Мисько.

Складні обставини змушують виконавців і замовників "сходитись посередині". За словами Постовалова, у Києві компанії йдуть назустріч клієнтам і роблять знижки. В Кривому Розі був випадок, коли замовник поставив перед фактом виконавців, що платитиме їм "по мінімуму, тому що війна".

Спеціалісти навіть не стали сперечатись, переповідає Мисько.

У скільки обійдеться ремонт квартири

За словами співрозмовників ЕП, ремонт категорії "середній плюс" у гривневому еквіваленті в нещодавно завершених проєктах зріс в середньому на 25-30% в порівнянні з минулим роком. У доларовому еквіваленті вартість навіть трохи знизилась.

Ціни на матеріали продовжують зростати. За розрахунками "Зроблено", за поточними проєктами здорожчання вартості ремонту квартири в порівнянні з минулим роком може становити 35%.

На чорнові матеріали (стяжка, штукатурка, шпаклівка, інші суміші, гіпсокартон) припадає 35-40% від кошторису проєкту. На чистове оздоблення, техніку і сантехніку, вартість робіт – до 20% кожної з категорій.

За оцінками "Зроблено", ремонт квартири до стану "залишилось занести меблі і повісити штори" в середньому коштуватиме 18-20 тис грн за один квадратний метр. Втім, ця вартість сильно коливається від стану квартири, обраних матеріалів, побажань замовника та від самих ремонтних бригад.

Найбільше зростання вартості ремонту фіксують у категорії "преміум". У вартість матеріалів, які використовуються виконавцями цих робіт, закладається дорога логістика, перевезення залізничним чи автомобільним транспортом, черги на кордонах.

"Преміальні матеріали та ексклюзивні колекції або дуже дорогі, або майже недоступні", – каже Постовалов.

У регіонах проблема дзеркально-оберненого масштабу – виникає дефіцит базових матеріалів. Так, у мережевому будівельному супермаркеті Кривого Рогу з полиць зникли саморізи та монтажна піна.