"Зернова ініціатива" : ще дев'ять суден вийшли з українських портів

У рамках "зернової ініціативи" 12 жовтня з портів Великої Одеси до до країн Африки, Азії та Європи вийшли 9 суден з понад 150 тис тонн агропродукції.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Серед суден - балкер KLC ERCIYES, який доставить 11,5 тис тонн сої до Єгипту, балкер SIMAS - 13,4 тис тонн кукурудзи до Лівану, та танкер AGNES VICTORY - 42 тис тонн олії для Індії.

Від причалів Одеського порту відправились балкери LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. З порту Чорноморська вийшли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. З порту "Південний" вийшли судна AGNES VICTORY, EGE BEY.

"З 1 серпня, моменту виходу першого судна з українським продовольством, 325 суден вивезли 7,2 млн тонн агропродукції з українських портів до країн Азії, Європи та Африки", - звітують в міністерстві.

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В ООН розглядають можливість продовження "зернової ініціативи" на рік.

Станом на 11 жовтня з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. З українських портів вийшли 316 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до ООН та Туреччини з закликом продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до переліку портів Миколаївський портовий вузол.

На в’їзді та виїзді до чорноморських портів України утворилася черга зі 120 суден, а час інспекції суден виріс до 10-15 днів через недостатню кількість інспекторів.

Економічна правда