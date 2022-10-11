ООН працює над продовженням "зернової ініціативи" на рік

В ООН розглядають можливість продовження "зернової ініціативи" на рік.

Про це стало відомо під час засідання Генеральної асамблеї ООН, передає пресслужба Мінагрополітики.

Термін дії угоди, яка була укладена на 120 днів за посередництва ООН та Туреччини про можливість експорту українського зерна з портів Великої Одеси, завершується наприкінці листопада.

Зазначається, що президент асамблеї ООН Чаба Кьорьоші високо оцінив роботу "зернової угоди", за допомогою якої було експортовано близько 7 млн тонн зерна.

"Ми діятимемо разом для повного здійснення життєво важливих поставок продовольства з українських портів", – додав він.

Крім цього, за словами речника ООН Стефана Дюжарріка, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і його команда працюють над продовженням "зернової ініціативи" на рік та ведуть інтенсивні перемовини з цих питань.

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Станом на 11 жовтня з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. З українських портів вийшли 316 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до ООН та Туреччини з закликом продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до переліку портів Миколаївський портовий вузол.

На в’їзді та виїзді до чорноморських портів України утворилася черга зі 120 суден, а час інспекції суден виріс до 10-15 днів через недостатню кількість інспекторів.