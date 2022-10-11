"Банк Січ": Фонд гарантування почне виплати вкладникам незалежно від строку вкладу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 12 жовтня починає відшкодування коштів вкладникам АТ "Банк Січ" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Також продовжуються виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Вкладникам відшкодовуються кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 9 серпня 2022 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 9 серпня 2022 року.

"Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку", - пояснили в Фонді.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: ПриватБанк, Укргазбанк Акціонерний банк "Південний" та АТ "ПУМБ".

Читайте більше про те, чому "Січ" йде з банківського ринку, у статті: Мінус один. Чому ліквідують банк "Січ" і чи будуть наступні

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Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Січ", якого було визнано неплатоспроможним на початку серпня.

Процедура ліквідації АТ "Банк Січ" розпочинається з 10 жовтня 2022 року і триватиме три роки - до 9 жовтня 2025 року включно.

Правління Нацбанку 9 серпня віднесло "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних – банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу через брак коштів. Після цього Фонд гарантування розпочав виведення "Банку Січ" з ринку та ввів у нього тимчасову адміністрацію.

Тоді київська влада заявила, що планує створити Муніципальний банк та подати заявку на виведення з ринку збанкрутілого "Банку Січ".

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Січ", якого було визнано неплатоспроможним на початку серпня.

Фонд гарантування вкладів повторно продовжив строки конкурсу з пошуку інвесторів на виведення "Банку Січ" з ринку: не всі встигли подати заявки.

За даними ЕП, Фонд отримав прийшов лише один пакет документів від одного учасника конкурсу у попередньо встановлений термін. Цим учасником був один із українських комерційних банків, при цьому від київської влади Фонд не отримав повний пакет документи.

Економічна правда