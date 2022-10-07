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Процедура ліквідації "Банку Січ" триватиме три роки

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 18:35 - Олексій Павлиш

Процедура ліквідації АТ "Банк Січ" розпочинається з 10 жовтня 2022 року і триватиме три роки - до 9 жовтня 2025 року включно.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Уповноваженою особою ФГВФО з делегуванням усіх повноважень ліквідатора Банк "Січ" призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Стрюкову Ірину Олександрівну строком на три роки з 10 жовтня 2022 року до 9 жовтня 2025 року включно.

"Інформація про місце та строк прийняття вимог кредиторів буде оприлюднено додатково на вебсайті Фонду та на сторінці Фонду в соціальній мережі Facebook", - йдеться у повідомленні.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Читайте більше про те, чому "Січ" йде з банківського ринку, у статті: Мінус один. Чому ліквідують банк "Січ" і чи будуть наступні

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ВІДЕО ДНЯ

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Січ", якого було визнано неплатоспроможним на початку серпня.

Правління Нацбанку 9 серпня віднесло "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних – банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу через брак коштів. Після цього Фонд гарантування розпочав виведення "Банку Січ" з ринку та ввів у нього тимчасову адміністрацію.

Тоді київська влада заявила, що планує створити Муніципальний банк та подати заявку на виведення з ринку збанкрутілого "Банку Січ".

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Січ", якого було визнано неплатоспроможним на початку серпня.

Фонд гарантування вкладів повторно продовжив строки конкурсу з пошуку інвесторів на виведення "Банку Січ" з ринку: не всі встигли подати заявки.

За даними ЕП, Фонд отримав прийшов лише один пакет документів від одного учасника конкурсу у попередньо встановлений термін. Цим учасником був один із українських комерційних банків, при цьому від київської влади Фонд не отримав повний пакет документи. 

Економічна правда

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