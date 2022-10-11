У Києві наразі не планують змін щодо початку опалювального сезону

У столиці на сьогодні не планують ніяких змін щодо початку опалювального сезону.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

У КМДА нагадали, що 7 жовтня розпочали підключати до тепла заклади соціальної сфери - лікарні, школи, садки та інші установи сфери - за індивідуальними заявками керівників цих закладів.

"На сьогодні ми не плануємо ніяких змін в графіку. Поки що підключення опалення відбувається виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів) ми обов’язково зважатимемо на погодні умови і будемо інформувати киян про підключення до центрального опалення", - розповів Кличко.

При цьому він порекомендував киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема утеплити вікна в оселях та під’їздах, придбати теплі речі.

"Краще перестрахуватися і підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ", - резюмував мер Києва.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У Києві у вівторок відключень електроенергії не передбачається.

Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені детальні графіки обмеження подачі електроенергії у Києві у випадку дефіциту потужності.

У Київській області запроваджено віялові відключення, які можуть тривати до чотирьох годин, у Київській ОВА опублікували графік відключень.

Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

У столиці розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери: лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ, щодо житлових будинків все залежатиме від погоди. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко негативно відреагував на старт опалювального сезону в Києві та нагадав про енергетичну кризу та високі ціни на блакитне паливо.

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Економічна правда