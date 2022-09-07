Путін спробував налякати Європу холодною зимою: Мерзни, мерзни, вовчий хвіст

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не поставлятиме енергоносії поза межами контракту, і спробував полякати Європу холодною зимою, згадавши вислів "Мерзни, мерзни, вовчий хвіст".

Про це він сказав на Східному економічному форумі, пише російське пропагандистстьке видання ТАСС.

"І взагалі ми нічого не будемо поставляти, якщо це протирічить нашим інтересам, у цьому випадку - економічним. Ні газ, ні вугілля, ні нафту, нічого...

Ми будемо повністю виконувати наші контрактні зобов'язання. Але якщо хтось спробує нав'язати нам, то хочу нагадати, що ті, хто нам щось хоче нав'язати, не в тому становищі знаходиться, щоб диктувати нам свою волю. Хай одумаються", - стверджує президент РФ.

"Поставляти нічого не будемо поза межами контракту. І нам залишиться тільки одне - як у відомій російській казці примовляти: "Мерзни, мерзни, вовчий хвіст", - додав Путін.

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія готова вже завтра відновити роботу "Північного потоку", якщо їй повернуть відремонтовану турбіну.

ВІДЕО ДНЯ

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков знову заявив, що ремонтне обслуговування турбіни "Північного потоку" не проводиться через санкції Заходу.

У Кремлі заявили, що причиною повного припинення поставок та закриття газопроводу "Північний потік-1" між Німеччиною та Росією стали санкції Заходу.

На тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком-1" біржові ціни на газ у Європі на відкритті торгів у понеділок перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів, показавши зростання на понад 30%.

Еталонні ф'ючерси на газ у вівторок впали на 13% після різкого зростання у понеділок, оскільки уряди вживають антикризових заходів у намаганні врегулювати енергетичну кризу.

2 вересня у російському "Газпромі" заявили, що у ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік оливи і до усунення проблеми газогін буде повністю зупинено.

При цьому компанія Siemens Energy не бачить технічних причин, про котрі заявив "Газпром", для зупинки "Північного потоку" на невизначений термін.