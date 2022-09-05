Газовий шантаж: Москва прямо заявляє про зв’язок санкцій та припинення постачання газу до ФРН

У Кремлі заявили, що причиною повного припинення поставок та закриття газопроводу "Північний потік-1" між Німеччиною та Росією стали санкції Заходу.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час телефонної конференції з журналістами, передає Reuters.

Пєсков заявив, що санкції "спричиняють хаос" щодо ремонтних робіт на трубопроводі та відкинув заяви про те, що Росія припинила постачання до Європи як політичний крок.

У п'ятницю у "Газпромі" заявили, що у ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік оливи і до усунення проблеми газогін буде повністю зупинено.

Кремль стверджує, що санкції порушують здатність Siemens Energy (ENR1n.DE), яка постачає та обслуговує обладнання для трубопроводу, допомагати усунути цей витік.

"Проблеми з постачанням газу виникли через санкції, введені проти нашої країни західними державами, зокрема Німеччиною та Великою Британією. Інших причин, які призводять до проблем із постачанням, немає", – уточнив речник Кремля.

Він додав, що в разі зняття санкцій ремонтні роботи завершаться легко і газопостачання відновиться.

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Нагадуємо:

На тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком-1" біржові ціни на газ у Європі на відкритті торгів у понеділок перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів, показавши зростання на понад 30%.

2 вересня у російському "Газпромі" заявили, що у ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік оливи і до усунення проблеми газогін буде повністю зупинено.

При цьому компанія Siemens Energy не бачить технічних причин, про котрі заявив "Газпром", для зупинки "Північного потоку" на невизначений термін.