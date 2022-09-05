Всі розділи
Укр / Рус

Газовий шантаж: Москва прямо заявляє про зв’язок санкцій та припинення постачання газу до ФРН

Понеділок, 5 вересня 2022, 13:02 - Анастасія Жарикова

У Кремлі заявили, що причиною повного припинення поставок та закриття газопроводу "Північний потік-1" між Німеччиною та Росією стали санкції Заходу.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час телефонної конференції з журналістами, передає Reuters.

Пєсков заявив, що санкції "спричиняють хаос" щодо ремонтних робіт на трубопроводі та відкинув заяви про те, що Росія припинила постачання до Європи як політичний крок.

У п'ятницю у "Газпромі" заявили, що у ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік оливи і до усунення проблеми газогін буде повністю зупинено.

Кремль стверджує, що санкції порушують здатність Siemens Energy (ENR1n.DE), яка постачає та обслуговує обладнання для трубопроводу, допомагати усунути цей витік.

"Проблеми з постачанням газу виникли через санкції, введені проти нашої країни західними державами, зокрема Німеччиною та Великою Британією. Інших причин, які призводять до проблем із постачанням, немає", – уточнив речник Кремля.

Він додав, що в разі зняття санкцій ремонтні роботи завершаться легко і газопостачання відновиться.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

На тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком-1" біржові ціни на газ у Європі на відкритті торгів у понеділок перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів, показавши зростання на понад 30%.

2 вересня у російському "Газпромі" заявили, що у ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік оливи і до усунення проблеми газогін буде повністю зупинено.

При цьому компанія Siemens Energy не бачить технічних причин, про котрі заявив "Газпром", для зупинки "Північного потоку" на невизначений термін. 

Росія санкції Газпром Північний потік Німеччина
Матеріали за темою
Автодилери РФ заробляють на угодах з продажу машин у чотири рази менше, ніж до війни 5 вересня 2022, 12:29
Huawei релокував частину співробітників з РФ до Казахстану й Узбекистану – ЗМІ 5 вересня 2022, 11:27
Випуск вагонів метро у Росії впав на понад 40% 5 вересня 2022, 10:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті