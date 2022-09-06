У Кремлі знову заявили про зв'язок санкцій і прокачки газу через "Північний потік"

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков знову заявив, що ремонтне обслуговування турбіни "Північного потоку" не проводиться через санкції Заходу.

Про це пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Пєсков заявив, що відповідальність за ситуацію "цілком і повністю на Європі".

Перед цим у "Газпромі" заявили, що подальша експлуатація агрегату Trent 60 на станції Портова "Північного потоку" без усунення витоку оливи створює ризик пожежі або вибуху.

У російській компанії стверджують, що подібний витік фіксувався і на іншій турбіні Siemens на "Північному потоці", що, за версією "Газпрому", свідчить про системність дефекту.

Речник президента РФ також сказав, що на економічних нарадах Путін обговорює різні сценарії, але, за словами Пєскова, реальні цифри дають привід для помірного оптимізму.

Пєсков додав, що "ведеться титанічна робота щодо стабілізації економіки РФ на тлі санкцій".

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При цьому, як писав Bloomberg, російські чиновники та економісти в приватному урядовому звіті попереджають про глибоку та тривалу економічну шкоду країні внаслідок санкції за вторгнення в Україні.

Так, у звіті моделюються три сценарія для російської економіки в наступні роки. Два з трьох сценаріїв показують, що наступного року спад прискориться, а економіка повернеться на рівень до 24 лютого лише наприкінці десятиліття або пізніше.

За оцінками звіту, до 2025 року країну можуть покинути близько 200 000 ІТ-спеціалістів, що є першим офіційним прогнозом зростання "відтоку мізків".

Нагадаємо:

У Кремлі заявили, що причиною повного припинення поставок та закриття газопроводу "Північний потік-1" між Німеччиною та Росією стали санкції Заходу.

На тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком-1" біржові ціни на газ у Європі на відкритті торгів у понеділок перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів, показавши зростання на понад 30%.

2 вересня у російському "Газпромі" заявили, що у ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік оливи і до усунення проблеми газогін буде повністю зупинено.

При цьому компанія Siemens Energy не бачить технічних причин, про котрі заявив "Газпром", для зупинки "Північного потоку" на невизначений термін.