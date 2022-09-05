У Москві заговорили про зупинки у промисловості та "відтік мізків" через санкції – Bloomberg

getty images

Російські чиновники та економісти в приватному урядовому звіті попереджають про глибоку та тривалу економічну шкоду країні внаслідок санкції за вторгнення в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, якому вдалося ознайомитися з документом, підготовленого для закритої зустрічі високопосадовців РФ 30 серпня.

Так, у звіті моделюються три сценарія для російської економіки в наступні роки. Два з трьох сценаріїв показують, що наступного року спад прискориться, а економіка повернеться на рівень до 24 лютого лише наприкінці десятиліття або пізніше.

За базовим сценарієм наступного року економіка впаде на 8,3% нижче рівня 2021 року, а за "стресовим" сценарієм щонайменше у 2024 році досягне найбільшого падіння у "мінус" 11,9%. За всіма сценаріями тиск санкцій посилюється, і до них може приєднатися більше країн.

За оцінками звіту, до 2025 року країну можуть покинути близько 200 000 ІТ-спеціалістів, що є першим офіційним прогнозом зростання "відтоку мізків".

У звіті попереджається про "зменшення обсягів виробництва в ряді експортно-орієнтованих секторів", починаючи від нафти і газу і закінчуючи металургією, хімічною промисловістю та виробами з деревини. Хоча пізніше можливе деяке відновлення, "ці сектори перестануть бути рушійними силами економіки".

Згідно зі звітом, повне припинення поставок газу в Європу, на головний експортний ринок Росії, може коштувати до 400 мільярдів рублів (6,6 мільярда доларів) на рік у вигляді втрачених податкових надходжень. Повністю компенсувати втрату продажів новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

ВІДЕО ДНЯ

Як наслідок, видобуток доведеться скоротити, що загрожуватиме цілям Кремля щодо розширення внутрішніх поставок газу, йдеться у звіті. Відсутність технології, необхідної для заводів зрідженого природного газу, є "критичною" і може перешкодити зусиллям з будівництва нових.

Плани Європи припинити імпорт російських нафтопродуктів (на регіон припадає 55% нафтового експорту РФ) можуть спровокувати різке скорочення виробництва, через що внутрішній ринок також може зіткнутися з дефіцитом палива.

При цьому, якщо світова економіка скотиться в рецесію, попереджає звіт, Росія може постраждати від подальшого скорочення експорту, оскільки попит на її продукцію зникне першим. Це може спровокувати падіння рубля та сплеск інфляції.

Щодо імпорту, основним короткостроковим ризиком називається призупинення виробництва через відсутність імпортної сировини та комплектуючих. У розрізі галузей, найбільш імпортозалежними є такі:

Сільське господарство: 99% виробництва птиці та 30% продукції молочної худоби залежить від імпорту. Насіння таких основних продуктів, як цукрові буряки та картопля, також здебільшого завозиться з-за кордону, як і корми для риб та амінокислоти;

Авіація: 95% пасажиропотоку перевозиться на літаках іноземного виробництва, і відсутність доступу до імпортних запасних частин може призвести до скорочення флоту, оскільки вони виходять з експлуатації;

Машинобудування: лише 30% верстатів російського виробництва, а місцева промисловість не в змозі задовольнити зростаючий попит;

Фармацевтика: Близько 80% внутрішнього виробництва залежить від імпортної сировини;

Транспорт: обмеження ЄС втричі підвищили витрати на автомобільні перевезення;

Зв’язок та ІТ: обмеження на SIM-карти можуть призвести до того, що до 2025 року в Росії їх не вистачить, а її телекомунікаційний сектор може відставати від світових лідерів на п’ять років у 2022 році.

Читайте також: Санкції наче не завдають сильного удару по Росії, але це не так. Дослідження економістів