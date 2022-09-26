Новини 26 вересня: американські чипи в іранських "камікадзе", рекордне падіння фунту
Про дрони. Іранські дрони-камикадзе Shahed-131 містять процесори виробництва американської компанії Texas Instruments
Про Британію. Фунт стерлінгів у понеділок впав до рекордного мінімуму через побоювання трейдерів, що економічний план нового уряду Великої Британії створить напруження у фінансовому секторі. Євро також досяг нового 20-річного мінімуму щодо долара.
Про "потік". Компанія Nord Stream 2 AG, яка обслуговує російський газопровід "Північний потік-2", зафіксувала різке падіння тиску на одній з ниток проводу
Про космос. NASA планує 26 вересня зіштовхнути космічний корабель з астероїдом Діморф, який розташований за 11 млн кілометрів від Землі.
Про їжу. Попри відновлення експорту з України, світ рухається до найменших запасів зерна за останні роки, оскільки поставки надто малі, а врожаї інших великих виробників зернових менші, ніж спочатку очікувалося.
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