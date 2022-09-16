Російська "Сєвєрсталь" не змогла провести платежі за євробондами через санкції
Російська металургійна та сталеливарна компанія "Сєвєрсталь" заявила, що не зможе провести виплати за євробондами з погашенням у 2024 році через санкції.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Термін виплати за єврооблігаціями настає 16 вересня - йдеться про сплату купонного доходу на 12,6 млн доларів з випуску єврооблігацій з погашенням у 2024 році.
У компанії заявили, що не отримали дозвільних документів, які дозволять проводити платежі.
"Сєвєрсталь" заявляє, що раніше подала заяву про отримання ліцензії, які дозволять їй проводити платежі щодо євробондів.
У компанії визнали, що поки що не отримали відповідних документів і "немає жодних гарантій щодо того, чи будуть вони видані і в який термін".
"На даний момент ПАТ "Сєвєрсталь" знаходиться в процесі вироблення можливого в поточних умовах варіанту обслуговування боргу по єврооблігаціям-2024 і найближчим часом планує винести його на обговорення з інвесторами", - йдется в повідомленні.
Нагадаємо:
Російська металургійна та сталеливарна компанія "Сєвєрсталь" оголосила про плани делістингу з Лондонської фондової біржі - таке рішення пояснили запровадженими санкціями.
Російський олігарх Олексій Мордашов оскаржив у суді санкції, запроваджені ЄС проти нього.
Мордашов знаходиться під санкціями Британії та ЄС. Повідомлялось, що він третій за статками мільярдер у Росії. Також є власником Сєвєрсталі, яка першою з російських компаній увійшла в технічний дефолт через санкції.
Раніше російський олігарх Алішер Усманов, шостий в РФ за статками, оскаржив рішення ЄС щодо запровадження проти нього жорстких санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Економічна правда