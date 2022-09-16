Російська "Сєвєрсталь" не змогла провести платежі за євробондами через санкції

Російська металургійна та сталеливарна компанія "Сєвєрсталь" заявила, що не зможе провести виплати за євробондами з погашенням у 2024 році через санкції.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Термін виплати за єврооблігаціями настає 16 вересня - йдеться про сплату купонного доходу на 12,6 млн доларів з випуску єврооблігацій з погашенням у 2024 році.

У компанії заявили, що не отримали дозвільних документів, які дозволять проводити платежі.

"Сєвєрсталь" заявляє, що раніше подала заяву про отримання ліцензії, які дозволять їй проводити платежі щодо євробондів.

У компанії визнали, що поки що не отримали відповідних документів і "немає жодних гарантій щодо того, чи будуть вони видані і в який термін".

"На даний момент ПАТ "Сєвєрсталь" знаходиться в процесі вироблення можливого в поточних умовах варіанту обслуговування боргу по єврооблігаціям-2024 і найближчим часом планує винести його на обговорення з інвесторами", - йдется в повідомленні.

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Нагадаємо:

Російська металургійна та сталеливарна компанія "Сєвєрсталь" оголосила про плани делістингу з Лондонської фондової біржі - таке рішення пояснили запровадженими санкціями.

Російський олігарх Олексій Мордашов оскаржив у суді санкції, запроваджені ЄС проти нього.

Мордашов знаходиться під санкціями Британії та ЄС. Повідомлялось, що він третій за статками мільярдер у Росії. Також є власником Сєвєрсталі, яка першою з російських компаній увійшла в технічний дефолт через санкції.

Раніше російський олігарх Алішер Усманов, шостий в РФ за статками, оскаржив рішення ЄС щодо запровадження проти нього жорстких санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Економічна правда