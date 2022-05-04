Російський олігарх Усманов судиться з ЄС через санкції

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Російський олігарх Алішер Усманов, шостий в РФ за статками, оскаржив рішення ЄС щодо запровадження проти нього жорстких санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Усманов подав апеляцію до Генерального суду ЄС 29 квітня, в якій просив другий за вищим трибуналом блоку призупинити дію санкцій, доки судді не ухвалять остаточне рішення.

Його справа є частиною дедалі більшої кількості апеляцій у люксембурзькому суді після оприлюднення першого раунду санкцій 28 лютого. Зокрема, кремлівське ЗМІ RT вже отримала відмову на свою апеляцію.

Зазначається, що судові суперечки ЄС щодо санкцій можуть тривати роками і рідко призводять до перемоги тих, на кого вони спрямовані. Зокрема, український експрезидент-втікач Віктор Янукович і його син залишаються в списку санкцій ЄС з 2014 року, навіть після того, як виграли справи щодо їхнього включення до санкцій 2020 року.

Алішер Усманов знаходиться під санкціями США, Британії та ЄС. Він – №6 у Росії за статками, власник Металоінвеста та МегаФона. Статки впали з 21,6 млрд доларів до 18,9 млрд доларів після запровадження санкцій.