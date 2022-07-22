"Сєвєрсталь" планує піти з Лондонської фондової біржі через санкції

Російська металургійна та сталеливарна компанія "Сєвєрсталь" оголосила про плани делістингу з Лондонської фондової біржі - таке рішення пояснили запровадженими санкціями.

Про це йдеться у заяві компанії, опублікованій на сайті торгового майданчика.

Зазначається, що "Сєвєрсталь" має намір припинити лістинг своїх глобальних депозитарних розписок (ГДР) на Лондонській фондовій біржі (LSE).

"Рішення про відміну лістингу ГДР та припинення програми ГДР обумовлено запровадженням низки санкційних обмежень щодо ПАТ "Северсталь", у зв'язку з чим ведення програми ГДР "Северсталь" відповідно до депозитарних договорів, а також проведення регулярних торгових операцій з ГДР "Северсталь" більше неможливо", - йдеться у релізі.

Відповідно до заяви, 22 липня компанія направила в управління з фінансового регулювання Великої Британії та керівництву LSE запит про скасування лістингу ГДР, а також скасування допуску ГДР до торгів в основному сегменті ринку цінних паперів біржі.

"Сєвєрсталь" також повідомила Citibank про припинення дії програми ГДР і доручила банку розірвати депозитарні угоди з дати, що настає не пізніше 31 серпня.

"Сєвєрсталь" очікує, що делістинг її паперів з Лондонської біржі набуде чинності на 21-й робочий день з дати анонсу, тобто у другій половині серпня.

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У червні США ввели персональні обмеження проти Олексія Мордашова, його синів та дружини, а також блокуючі санкції щодо підконтрольних мільярдеру компаній "Сєвєрсталь", "Сєвєргруп", Nordgold та "Алгоритм".

Нагадаємо:

Російський олігарх Олексій Мордашов оскаржив у суді санкції, запроваджені ЄС проти нього.

Мордашов знаходиться під санкціями Британії та ЄС. Повідомлялось, що він третій за статками мільярдер у Росії. Також є власником Сєвєрсталі, яка першою з російських компаній увійшла в технічний дефолт через санкції.

Раніше російський олігарх Алішер Усманов, шостий в РФ за статками, оскаржив рішення ЄС щодо запровадження проти нього жорстких санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Економічна правда