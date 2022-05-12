Власник "Сєвєрсталі" Мордашов оскаржив рішення ЄС щодо санкцій проти нього

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Російський олігарх Олексій Мордашов оскаржив у суді санкції, запроваджені ЄС проти нього.

Про це пише Bloomberg.

"Ми вважаємо санкції проти Олексія Мордашова абсолютно невиправданими і нелегітимними, і ми будемо використовувати всі доступні міжнародно-правові засоби для захисту наших інтересів", - сказав речник Мордашова.

Запис про подання позову міститься в електронній базі даних суду в Люксембурзі, пише агентство.

Bloomberg зауважує, що судова справа щодо санкцій ЄС може тривати роками, до того ж, такі справи рідко закінчуються перемогою тих, хто намагається оскаржити рішення.

Агентство оцінює статки власника "Сєвєрсталі" у 24,1 млрд доларів.

Мордашов знаходиться під санкціями Британії та ЄС. Повідомлялось, що він третій за статками мільярдер у Росії. Також є власником Сєвєрсталі, яка першою з російських компаній увійшла в технічний дефолт через санкції.

Раніше російський олігарх Алішер Усманов, шостий в РФ за статками, оскаржив рішення ЄС щодо запровадження проти нього жорстких санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Економічна правда