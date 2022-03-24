Російська "Сєвєрсталь" першою в РФ входить у технічний дефолт

Російська компанія "Сєвєрсталь" Алєксєя Мордашова так і не змогла виплатити інвесторам борги за випуском євробондів до закінчення грейс-періоду через блокування коштів банком.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це робить її першою російською компанією, що з моменту російського вторгення допустила технічний дефолт за своїми паперами.

Хоча компанія переказала кошти банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату у 12,6 млн доларів завчасно, банк заблокував їх на своєму рахунку. Фінустанова пояснила, що, хоч "Сєвєрсталь" і не знаходиться під санкціями США, вона має отримати дозвіл на проведення транзакції у Міністерства фінансів США.

Йдеться про випуск єврооблігацій на суму 800 мільйонів доларів з погашенням у 2024 році під 3,15% річних.

Проте внаслідок того, що компанії не вдалося вчасно отримати дозвіл та розблокувати кошти для переказу банку-платіжному агенту, інвестори так і не отримали свої виплати до кінця середи.

Це означає, що "Сєвєрсталь" підсанкційного олігарха Алєксєя Мордашова першою серед російських компаній входить у технічний дефолт, що може посилити занепокоєння іноземних інвесторів щодо спроможності російських компаній далі виконувати свої зобов’язання з огляду на західні санкції.

Кредитори компанії, як очікується, можуть зачекати кілька днів, щоб побачити, чи зможе компанія все ж отримати необхідні дозволи для сплати відсотків та не вимагати повного погашення відразу.

Нагадуємо:

Російська компанія "Сєвєрсталь" Алєксєя Мордашова повинна здійснити виплату за випуском євробондів, пільговий період за якими закінчується у середу, але може не встигнути.

Хоча сама компанія не потрапила під санкції, контрольний акціонер Алєксєй Мордашов знаходиться в санкційних списках ЄС та Британії. Проте, оскільки він не підпадає під жодні санкції США, "Сєвєрсталь" не зверталася за дозволом від Мінфіну США.