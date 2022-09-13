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Нацбанк "надрукував" ще 15 мільярдів гривень для уряду

Вівторок, 13 вересня 2022, 09:15 - Олексій Павлиш

Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.

Про це свідчать дані НБУ.

Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн.

 
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Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн.

Як у серпні, так і у липні регулятор проводив емісію гривні у значно менших обсягах, ніж у перші місяці повномасштабної війни. Наприклад, у червні НБУ "надрукував" понад 100 млрд грн, а у квітні-травні – по 50 млрд грн. У липні-серпні обсяги впали до 30 млрд грн завдяки значним надходженням фінансової допомоги від країн-партнерок.

Натомість залучати кошти на внутрішньому ринку уряду стає дедалі складніше. Після останнього рекордно малого аукціону з продажу військових облігацій у серпні, з якого до бюджету надійшло заледве 70 млн грн, 6 вересня Мінфіну вдалося залучити ще менше – лише 47 млн грн.

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Нагадуємо

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Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн на початку вересня шляхом викупу державних облігацій.

Українська економіка не здатна профінансувати війну самостійно: падіння ВВП на третину у 2022 року згідно прогнозу НБУ неминуче тягне за собою значне падіння податкових надходжень до бюджету. За цих умов уряд має два реалістичні шляхи наповнення бюджету: іноземна допомога чи друк коштів. 

Економічна правда

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