НБУ "надрукував" ще 15 мільярдів гривень для уряду

Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн на початку вересня шляхом викупу державних облігацій.

Про це йдеться у даних Національного банку.

Так, наразі портфель ОВДП Нацбанку становить 604,57 млрд грн проти 589,57 млрд грн станом на понеділок. Це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн.

Як у серпні, так і у липні регулятор проводив емісію гривні у значно менших обсягах, ніж у перші місяці повномасштабної війни. Наприклад, у червні НБУ "надрукував" понад 100 млрд грн, а у квітні-травні – по 50 млрд грн. У липні-серпні обсяги впали до 30 млрд грн завдяки значним надходженням фінансової допомоги від країн-партнерок.

Натомість залучати кошти на внутрішньому ринку уряду стає дедалі складніше. Після останнього рекордно малого аукціону з продажу військових облігацій у серпні, з якого до бюджету надійшло заледве 70 млн грн, 6 вересня Мінфіну вдалося залучити ще менше – лише 47 млн грн.



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Нагадуємо:

Українська економіка не здатна профінансувати війну самостійно: падіння ВВП на третину у 2022 року згідно прогнозу НБУ неминуче тягне за собою значне падіння податкових надходжень до бюджету. За цих умов уряд має два реалістичні шляхи наповнення бюджету: іноземна допомога чи друк коштів.

ВІДЕО ДНЯ

Із початком великої війни уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення на суму 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій, покупцем яких виступить Національний банк. З того моменту Нацбанк "надрукував" вже 285 млрд гривень.