Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

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Станом на 1 вересня з початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у серпні – 4,7 мільярда доларів.

Українська економіка наразі не здатна самостійно переживати падіння, спричинене нападом Росії, а тому потребує підтримки від партнерів.

Загалом з початку війни іноземна допомога покрила 55% потреби у додатковому фінансуванні бюджету (дефіциті та погашення боргів) – того обсягу, що не вдалося зібрати у вигляді податків та мит.

ДЖЕРЕЛО: МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ, НБУ, РОЗРАХУНКИ ЦЕС

Загалом, від початку повномасштабної війни іноземне фінансування покрило 36% витрат державного бюджету. Решта – доходи податкової та митниці (34%), друк гривні НБУ (20%), військові облігації (10%).

У серпні від міжнародних партнерів надійшло 4,7 млрд дол кредитів та грантів. Таким чином вперше від початку війни іноземне фінансування повністю покрило бюджетні потреби у межах одного місяця, що сягнули 4,2 млрд доларів.

Значну частку з 4,7 млрд серпневих коштів передали Україні Сполучені Штати – 3 млрд доларів гранту, який партнери перерахували до Дня Незалежності України.

Крім цього, ЄС на початку серпня надав Україні 1 млрд євро кредитних коштів – першу частину пакету макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Друга частина допомоги обсягом 8 млрд затримується, хоча мала надійти до вересня.

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Також кошти для підтримки фінансової стабільності України в серпні надійшли від Канади (кредит у 350 млн доларів США на закупівлю газу до опалювального сезону), Італія (200 млн євро кредитної допомоги) та Світового Банку (120 млн доларів кредиту).

Джерело: ЦЕС. дані Мінфіну

Передати Україні 1 млн євро гранту невідкладної допомоги знайшла змогу й Албанія.

Аналітики наголошують, що гранти для України є більш бажаними, оскільки їх не потрібно буде повертати у майбутньому, але через нагальність потреб, відмовлятися від кредитів ми просто не маємо права.

Україна ще має отримати близько 16 млрд доларів допомоги від різних країн та міжнародних фінансових організацій. Однак, за серпень обсяг виділеного Україні фінансування не збільшився.

Наразі найбільш імовірним видається відкриття нової програми підтримки МВФ. Така програма допоможе не тільки отримати значні обсяги фінансування, але й збільшить передбачуваність надходжень до бюджету та полегшить залучення коштів від інших країн.

Максим Самойлюк, економіст Центра економічної стратегії