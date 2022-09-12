Франція і Румунія підпишуть угоду щодо збільшення експорту українського зерна

Клеман Бон Reuters

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив у неділю, що підпише угоду з Румунією, щоб допомогти збільшити експорт українського зерна до країн, що розвиваються, в тому числі до Середземномор’я.

Про це пише Reuters.

"Експорт зерна з України впав з початку війни через те, що її чорноморські порти, ключовий шлях для поставок, довгий час були закриті, що підвищило світові ціни на продовольство та викликало побоювання щодо дефіциту в Африці та на Близькому Сході.

Румунія, другий найбільший експортер пшениці в ЄС до країн поза ЄС, включаючи Єгипет, після Франції та найбільший експортер кукурудзи, була одним із альтернативних маршрутів експорту українського зерна", - зазначило агентство.

"Завтра я підпишу угоду з Румунією, яка дозволить Україні постачати ще більше зерна... до Європи та країн, що розвиваються, зокрема середземноморських країн, які потребують його для продовольства", - цитує Reuters слова Бона в ефірі французького радіо France Inter radio.

За словами міністра, угода охоплює експорт сухопутним, морським і річковим транспортом.

Згідно з проєктом угоди, з яким ознайомилося Reuters, Париж інвестує в розробку проєкту, спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, обладнання прикордонних пунктів на півночі Румунії, максимального використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанца, а також збільшення пропускної здатності у порту Констанци та через Сулинський морський канал.

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Як зазначає Reuters, це також допомогло б побудувати середньострокову стратегію для експортного коридору між Румунією та Україною та забезпечити оптимізацію руху суден з українським зерном.

Агентство нагадує, що без посилань на джерело президент РФ Путін 7 вересня заявив, що нібито лише 2 з 87 кораблів, які перевозили 60 000 тонн зернопродуктів у рамках міжнародної угоди, укладеної за посередництва ООН, вирушили до бідних країн.

Міністр транспорту Бон відкинув твердження Путіна.

Посилаючись на дані ООН, британське міністерство оборони також спростувало цю заяву та заявило, що близько 30% зерна, експортованого за угодою, було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії, резюмує Reuters.

Нагадаємо:

У рамках реалізації "зернової ініціативи" 12 вересня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 9 суден з 163,8 тис тонн агропродукції - вони прямують до країн Азії та Європи. У понеділок порти Великої Одеси планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження.

У суботу, 10 вересня у рамках реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вийшло п’ять суден з агропродукцією.

Станом на 5 вересня у рамках чорноморської зернової ініціативи з України було експортовано понад 2 мільйона тонн.

Україна очікує експортувати "зерновим коридором" 3 мільйони тонн агропродукції на місяць лише з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва.

У рамках роботи "зернового коридору" експорт будь-яких інших товарів, крім продукції АПК, наразі не планується.