Питання вивезення металу у рамках "зернової угоди" наразі не обговорюється – Мінінфраструктури

У рамках роботи "зернового коридору" експорт будь-яких інших товарів, крім продукції АПК, наразі не планується.

Про це в інтерв’ю ЦТС повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

"На даний момент питання щодо вивезення металу або інших видів вантажів у рамках "зернової ініціативи" не обговорюється. Автором "зернової ініціативи" була ООН і в рамках продовольчої безпеки йшлося саме про вивезення аграрної продукції", - заявив заступник міністра.

"Ми, безумовно, зацікавлені у відновленні повноцінної роботи наших портів, і це ініціюватимемо за першої можливості", - додав він.

Раніше заступник міністра економіки України Тарас Качка висловив надію, що "зернова ініціатива" може стати зразком для інших товарів, зокрема метал.

Економічна правда