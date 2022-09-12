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"Зернова ініціатива": у понеділок дев'ять суден на вихід і тринадцять – на вхід

Понеділок, 12 вересня 2022, 10:55 - Олексій Павлиш
 
фото: мінінфраструктури

У рамках реалізації "зернової ініціативи" 12 вересня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 9 суден з 163,8 тис тонн агропродукції - вони прямують до країн Азії та Європи. У понеділок порти Великої Одеси планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"Сьогодні порти Великої Одеси планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження українською агропродукцією. Станом на 10:00 6 суден пришвартовано біля причалів портів Одеси (2), Чорноморська (1) та порту "Південний" (3)", - йдеться у повідомленні.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 2,78 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 122 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки", - звітують в Мінінфраструктури.

Нагадаємо:

У суботу, 10 вересня у рамках реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вийшло п’ять суден з агропродукцією.

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Станом на 5 вересня у рамках чорноморської зернової ініціативи з України було експортовано понад 2 мільйона тонн.

Україна очікує експортувати "зерновим коридором" 3 мільйони тонн агропродукції на місяць лише з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва.

У рамках роботи "зернового коридору" експорт будь-яких інших товарів, крім продукції АПК, наразі не планується.

Економічна правда

Мінінфраструктури зерно порти Одеса Україна
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