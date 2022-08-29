Експорт агропродукції через "зерновий коридор" може сягати пʼяти мільйонів тонн – Кубраков

Україна очікує експортувати "зерновим коридором" 3 мільйони тонн агропродукції на місяць лише з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков і інтервʼю ЕП.

"З наших портів вийшло 27 суден (інтерв’ю записане 20 серпня – ЕП), десять на вчорашній день стояли на завантаження. Це ті, які вийшли і зайшли, тобто їх там не було до початку повномасштабної війни", – додав міністр.

На завантаження українською агропродукцією в портах Великої Одеси у рамках "зернової угоди" вже надійшло 40 заявок, близько 700 тисяч тонн продовольства вже вийшло з портів.

Урядовець поділився, що у Міністерстві інфраструктури хочуть розширювати "зернову угоду" та додавати інші порти, крім Одеси, Чорноморська та Південного. Зокрема, мова йде про порт Миколаєва.

"Приблизно 40% нашої аграрної продукції раніше йшли на експорт саме з Миколаївського порту. Там багато зернових терміналів наших і міжнародних компаній. Тому, звичайно, ми хочемо, щоб він був в Ініціативі. Ми над цим працюємо.

Нас турбує одна умова: безпека. Гарантом цієї безпеки, якщо ми діємо винятково в рамках Ініціативи, можуть бути лише ООН і Туреччина", – наголосив міністр.

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Але, за його словами, просування у цьому напрямку напряму залежить від безпекових питань. "Нові непередбачувані історії" можуть налякати ринок.

"Якщо все буде відбуватися так, як зараз, ми зможемо за результатами вересня вийти на 3 мільйони тонн зерна в місяць лише з трьох портів Великої Одеси. Це найближча ціль, а загалом пропускна здатність цих трьох портів – близько 5 мільйонів тонн", – поділився Кубраков.

Він розповів, що до війни Україна експортувала 5-7 млн тонн аграрної продукції на місяць, включно з порту Миколаєва та портів на Азовському морі, які зараз недоступні.

Але наразі також працюють порти на Дунаї також, залізниця та вантажні перевезення продукції до найближчих портів в Євросоюзі.

Читайте більше в інтервʼю: Як працює "зерновий коридор", скільки заробляють на пальному в Україні та що буде з урядом". Інтерв'ю з міністром інфраструктури Кубраковим





