З портів "Великої Одеси" вирушили ще п'ять суден

У рамках реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вийшло п’ять суден з агропродукцією

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.

"Сьогодні, 10 вересня, в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден. На їх борту 90 тис. тонн української агропродукції ", – йдеться в повідомленні.

Судна прямуватимуть до країн Африки та Європи.

Загалом від виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,6 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 113 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

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Нагадаємо:

Станом на 5 вересня у рамках чорноморської зернової ініціативи з України було експортовано понад 2 мільйона тонн.

Україна очікує експортувати "зерновим коридором" 3 мільйони тонн агропродукції на місяць лише з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва.

У рамках роботи "зернового коридору" експорт будь-яких інших товарів, крім продукції АПК, наразі не планується.