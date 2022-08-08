Новини 8 серпня: Ліван відмовився від українського зерна, Baykar придбав ділянку в Україні під завод

Про Bayraktar. Турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва

Про зерно. Покупець у Лівані відмовився від поставки української кукурудзи, яку завантажили на перше судно, яке вийшло з українського чорноморського порту після початку повномасштабної війни

Про порти. У ході реалізації "зернової ініціативи" вранці 8 серпня з порту "Південний" вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер SACURA прямує до Італії.

Про МВФ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна минулого тижня подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ.

Про ЗАЕС. За даними Енергоатому, росіяни шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

Україна закликає Міжнародне агентство з атомної енергії ООН відвідати до кінця місяця Запорізьку атомну електростанцію, яку росіяни погрожують підірвати

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Росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України. Чи можливо це та якими можуть бути наслідки?

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Окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС та готуються до крадіжки української електроенергії. Чи можливий такий сценарій та чим він обернеться для вітчизняної енергосистеми?