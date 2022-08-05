Новини 5 серпня: перший караван вийшов з українських портів, НБУ скасовує ліцензії обмінникам

Про зерно. У рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством.

Про обмінники. Нацбанк анулював ліцензії на обмін валюти у чотирьох фінансових компаній за порушення вимог валютного законодавства, вони охоплювали 15% ринку.

Про бізнес. Торговельний центр Ocean Plaza з 11 серпня планує поновити роботу – раніше він зачинився з огляду на загрозу націоналізації, адже досі належить повʼязаній з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом компанії

Про санкції. У ЄС відповіли російському Газпрому і заявили, що перешкод для повернення турбіни Siemens для газопроводу "Північний потік" немає.

Про Пелосі. Влада Китаю запровадила санкції проти спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань

Ексклюзиви ЕП

Привид Третьої світової. Як Росія та Китай змусили переозброїтись увесь світ

Країни все активніше купують зброю та збільшують армії. Навіть ті, хто останні роки нехтував своєю обороноздатністю.