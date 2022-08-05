В Україні зібрали понад 17 мільйонів тонн ранніх зернових та зернобобових

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В Україні зібрали ранні зернові та зернобобові культури з 4,8 млн га, що становить 41% посівних площ, та вже намолотили 17,5 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, в 11 областях вже повністю закінчили обмолот гороху, а на Одещині та Миколаївщині на 99% завершили збирання пшениці.

На Одещині намолотили 2,5 млн тонн зерна, в Дніпропетровській області – 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини та Миколаївської області зібрали по 1,6 млн тонн зерна, Кіровоградщина – 1,4 млн тонн, Хмельниччина та Черкащина намолотили по понад 1 млн тонн зерна.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га.

З намолочених 17,5 млн тонн зерна:

пшениці – 3,5 млн га, при врожайності 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн;

ячменю – 1,3 млн га при врожайності 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн;

гороху – 101 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 226 тис. тонн.

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У рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством.

Напередодні повідомлялось, що у пʼятницю, 5 серпня, ще три судна відправляться з українських чорноморських портів для вивезення продовольчих вантажів, зокрема зерна.

Представники України, Туреччини, ООН та Росії у Спільному координаційному центрі завершили інспекцію першого судна із зерном, що вийшло з України 1 серпня.

Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.