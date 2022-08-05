В Мінекономіки хотіли б поширити "зернову угоду" на експорт металу

Україна закликає поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема метал.

Про це розповів заступник міністра економіки Тарас Качка в інтерв’ю Financial Times.

Він висловив сподівання, що угода, яка дозволяє розблокувати морський експорт українського зерна, буде дотримуватись. І таким чином зможе стати зразком для подальних домовленостей, оскільки трейдери та експортери "завжди перевіряють межі".

"Ця угода про логістику, про рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном і залізною рудою?", – розмірковує заступник міністра економіки.

Нагадуємо:

У рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством.

Напередодні повідомлялось, що у пʼятницю, 5 серпня, ще три судна відправляться з українських чорноморських портів для вивезення продовольчих вантажів, зокрема зерна.

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Представники України, Туреччини, ООН та Росії у Спільному координаційному центрі завершили інспекцію першого судна із зерном, що вийшло з України 1 серпня.

Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.