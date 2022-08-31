Влада відмовилася від ідеї нового податку у 10% на купівлю валюти імпортерами – нардеп

Українська влада відмовилася від ідеї запровадити новий податок у 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

Про це перший заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк написав у Telegram.

На початку серпня він же повідомив, що у Мінфіні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту всіх товарів та послуг.

За словами Железняка, попри те, що текст законопроєкту був погоджений, на реєстрацію у Парламенті він не піде. "Причина відмови: значний публічний тиск та супротив бізнесу", – додав нардеп.

Раніше Національний банк виступив на підтримку такого податку та оцінював економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд грн на місяць.

Водночас, за розрахунками НБУ, запровадження податку для імпорту товарів та послуг призвело би до зростання інфляції приблизно на 1 відсотковий пункт.

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