"Газпром" ще більше скорочує поставки газу до Франції

Російський "Газпром" повідомив французьку енергокомпанію Engie про скорочення поставок газу з вівторка через "розбіжності в контрактах".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Engie.

"Газпром" повідомив Engie, що причиною є нібито "розбіжності щодо деяких контрактів". Такий крок "Газпрому" сигналізує про подальше скорочення поставок енергії в Європу на тлі вже створеної Росією енергетичної кризи в регіоні.

Оголошенню передував заклик прем’єр-міністерки Франції Елізабет Борн у понеділок до бізнесу скоротити споживання енергії, або ж зіткнутися з можливим нормуванням цієї зими, якщо Росія припинить поставки газу.

"Як було оголошено раніше, Engie вже забезпечила обсяги, необхідні для виконання своїх зобов’язань перед своїми клієнтами та власними вимогами, а також запровадила ряд заходів для значного зменшення будь-яких прямих фінансових і фізичних наслідків, які можуть виникнути внаслідок припинення поставок газу "Газпромом ", - йдеться в заяві компанії у вівторок.

Поставки "Газпрому" для Engie вже суттєво скоротилися від початку повномасштабної війни РФ проти України. Російська компанія послідовно скорочує поставки до низки країн Європи, зокрема – Німеччини, Італії, Франції та інших. Крім того, "Газпром" раніше повністю припинив поставки через відмову деяких країн сплачувати за блакитне паливо рублями.

Раніше на тлі заяви "Газпрому" про повну зупинку поставок "Північним потоком" з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування біржова вартість газу в Європі уже перетнула позначку в 3500 доларів за тисячу кубометрів.

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Еталонна ціна електроенергії в Європі вперше в історії перевищила позначку у 1000 євро за МВт-год на тлі енергетичної кризи, спричиненої скороченням Росією поставок газу.

У Єврокомісії заговорили про термінові дії для стримування різкого зростання цін на електроенергію, наразі ЄС збирає пропозиції щодо реформування ринку електроенергії. Країни, зокрема, закликають обмежити ціну на газ та відокремити її від ціни на електроенергію.