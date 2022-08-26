єРобота стимулюватиме створення 300 тисяч робочих місць

Урядова грантова програма проєкту "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

Про це заявила перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

Вона нагадала, що Кабінет Міністрів запустив низку грантових програм для підтримки малого та середнього бізнесу. Тобто підприємці, які прагнуть розвивати свою справу або започаткувати нову, можуть отримати безповоротну допомогу від держави.

"Це також стимулюватиме створення робочих місць, яких потребують зараз українці. Ми розраховуємо, що реалізація всіх грантових програм в рамках проекту єРобота дасть можливість створити понад 300 тисяч нових робочих місць", – зазначила Свириденко.

За даними міністра, на сьогодні заявки на отримання грантів подали вже близько 10 тисяч громадян. З них 8,5 тисяч – на отримання мікрогранту на започаткування або розвиток власної справи.

Нагадуємо:

Перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи в рамках програми "єРобота" перерахували 227 отримувачам.

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Кабінет міністрів виділив ще 103 млн на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми "єРобота".

Кабінет міністрів виділив чергові 45 млн грн на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств у межах програми "єРобота".

Український уряд запустив програму "єРобота", в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу.

Економічна правда