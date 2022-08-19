єРобота: Кабмін перерахував перші гранти для створення власної справи

Перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи в рамках програми "єРобота" перерахували 227 отримувачам.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, загалом верифіковано майже 5 тисяч заяв на отримання мікрогрантів, з яких понад 750 заяв уже погоджено.

"Започаткування власного мікробізнесу - це створення сотень нових робочих місць, податки для громад та країни. Це нові продукти, сервіси та можливості", - написав прем'єр.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів виділив ще 103 млн на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми "єРобота".

Кабінет міністрів виділив чергові 45 млн грн на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств у межах програми єРобота.

ВІДЕО ДНЯ

Український уряд запустив програму єРобота, в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу.

Економічна правда