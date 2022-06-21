Держава даруватиме 250 тисяч гривень на новий бізнес: запускає програму єРобота

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Український уряд запускає програму єРобота, в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо", — розповів Шмигаль.

Взяти участь може будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Для отримання гранту треба буде подати заявку через портал Дія чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план. Протягом 10 робочих днів фахівці Ощадбанку та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту – якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на окремий рахунок.

З цього рахунку можна буде придбати обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду. Шмигаль зауважив, що додатково нові підприємці зможуть отримати кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн. Ці кошти можна буде спрямувати на будівництво чи реконструкцію приміщень, придбання додаткового обладнання та фінансування оборотного капіталу.

Крім того, на засіданні уряду були затверджені ще дві програми для аграріїв у межах програми "єРобота". На всі три програми держава виділить 16 млрд грн. Зазначається, що частину коштів на підтримку бізнесу виділять також іноземні партнери.

Найближчим часом Кабмін також затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки й IT.

Нагадуємо:

Уряд представив нову економічну стратегію України на воєнний час, в рамках якої держава, зокрема, виплачуватиме гранти на відкриття бізнесу, купуватиме частку у нових ІТ-компаніях та навчання майбутнім айтівцям – загалом буде 8 програм.