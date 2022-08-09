Кабмін виділив ще 45 мільйонів на безповоротні гранти для переробних підприємств

Кабінет міністрів виділив чергові 45 млн грн на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств у межах програми єРобота.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Держава зацікавлена, аби бізнес продовжував працювати й розвиватися. Запуск програми єРобота - це один із ключових елементів у цьому напрямку", - сказав Шмигаль.

За його словами, загалом за напрямком підтримки переробних підприємств подано вже понад 500 заявок.

"Також учора стартував прийом заявок за ще одним напрямом єРобота, яка стосується безоплатного навчання на ІТ-спеціальностях. Близько тисячі українців зможуть безкоштовно опанувати нові сучасні та затребувані навички, що допоможуть підтримувати економіку України.

На сайті проєкту IT Generation можна подати заявки та обрати курси в рамках визначених шкіл", - додав глава уряду.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Український уряд запустив програму єРобота, в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу.

Економічна правда